Nuovo look per la Strada dei Due Mari. Da oggi ad accogliere chi arriva in città è la scritta “Benvenguts a l’Alguer”, accompagnata da una composizione floreale che, vista dall’alto, riproduce lo stesso messaggio di benvenuto in algherese.

A presentare l’intervento di decoro urbano è il sindaco Raimondo Cacciotto. «Un piccolo intervento di decoro urbano che valorizza uno degli ingressi della città e richiama la nostra identità e le nostre tradizioni», sottolinea il primo cittadino.

Nei prossimi giorni la rotatoria sarà ulteriormente abbellita con l’installazione delle luminarie natalizie, in vista delle festività. Il sindaco ha voluto ringraziare la direzione e i dipendenti della società partecipata Alghero In House, che hanno curato la realizzazione delle scritte e l’allestimento floreale.