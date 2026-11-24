Considerato uno dei padri del minimalismo musicale americano, per i suoi 90 anni Steve Reich verrà festeggiato dal Conservatorio di Sassari con due concerti in Sala Sassu. Il doppio appuntamento rientra nel cartellone della rassegna musicaNOVA, in collaborazione con l’Associazione Laborintus.

Il primo concerto, in programma venerdì 27 novembre alle 19, avrà come protagonisti l’Ensemble e il Gruppo vocale musicaNOVA del Conservatorio di Sassari diretti da Andrea Ivaldi, con la regia del suono di Riccardo Sarti. Verranno eseguite due composizioni di Steve Reich, nelle quali la componente vocale assume un ruolo centrale: Proverb (1995), per tre soprani, due tenori, due tastiere e due vibrafoni, e Tehillim (1981), per quattro voci femminili ed ensemble, opera che dà il titolo alla serata. Ad aprire la serata sarà la prima esecuzione assoluta di It’s Not a Phase!, brano del giovane compositore Fabio Cuccu, commissionato per l’occasione dall’Associazione Laborintus.

Il concerto di martedì 1° dicembre sarà interamente dedicato alla produzione strumentale di Steve Reich. Sul palco della Sala Sassu salirà l’Ensemble Laborintus, composto dalle pianiste Francesca Deriu e Kseniia Nikitina e dai percussionisti Andrea Bini, Alessandro Catuogno, Laura Carta e Federico Pintus. La serata si aprirà con Clapping Music (1972), celebre composizione nella quale gli esecutori utilizzano come unico strumento il battito delle mani. Seguirà Quartet (2013), per due pianoforti e due percussionisti, uno dei lavori più complessi della sua produzione. A chiudere il concerto sarà Sextet, composto nel 1984 e presentato per la prima volta al Centre Pompidou di Parigi, prima della revisione del 1985.