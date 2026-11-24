Con voto unanime il Consiglio comunale di Sennori ha confermato l’adesione, quale socio fondatore della costituenda Fondazione di partecipazione «La Tradizione funeraria nella Preistoria della Sardegna, Le Domus de Janas», in breve «Fondazione Domus de Janas», approvando integralmente anche il nuovo Statuto aggiornato al 9 novembre 2026.

Un passaggio istituzionale di grande rilievo che consolida il ruolo attivo di Sennori nella tutela e nella valorizzazione del sito seriale iscritto dal 12 luglio 2025 nella Lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco. Accanto alla Regione Autonoma della Sardegna e al Centro Studi «Identità e Memoria» (CeSim APS), il Comune di Sennori siede così tra i sedici Comuni sede dei beni che danno vita alla Fondazione: un ente senza scopo di lucro nato per garantire la gestione unitaria, coordinata e sostenibile del sito seriale, promuovere la ricerca scientifica, migliorare la fruizione e favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economico dei territori coinvolti.

Con lo stesso atto il Consiglio ha autorizzato il sindaco Nicola Sassu a sottoscrivere l’atto costitutivo e lo Statuto, confermando la quota già impegnata di 2.105,26 euro destinata al fondo di dotazione iniziale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio comunale. Un percorso condiviso che rafforza l’identità della comunità locale e proietta il patrimonio preistorico di Sennori in una rete istituzionale e culturale di respiro internazionale.