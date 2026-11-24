Alberi da frutto e piante, ma anche colori e creatività per celebrare la Festa degli alberi a Villanova Monteleone. Nonostante la stagione autunnale inoltrata, il tempo è stato clemente e ha regalato ai presenti una bella giornata di sole per celebrare al meglio la manifestazione.

Il campo, ben preparato dagli operai dell’Agenzia Forestas, che ha collaborato all’iniziativa, ha ospitato circa trenta piante di fruttiferi e specie forestali, messe a dimora dai genitori dei bambini e bambine venuti al mondo lo scorso anno, e dalle scolaresche della Primaria e dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “Eleonora D’Arborea”.

Presenta anche i carabinieri e i forestali delle locali Stazioni, gli agenti della Polizia locale, il parroco don Giuseppe Cacciotto, il presidente della Misericordia e le ragazze del Servizio Civile. Alla cerimonia di consegna delle pergamene ricordo, tante emozione e schietta gioia tra i partecipanti, che hanno abbracciato le nuove generazioni augurando loro di crescere sane e forti, come le piante, con “radici” ben piantate a Villanova Monteleone.