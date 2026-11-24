Mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la facciata del Palazzo del Marchese di San Saturnino, sede istituzionale del Comune di Porto Torres, sarà illuminata di rosso come segno di adesione alla ricorrenza e di sensibilizzazione sul tema da parte dell’Amministrazione comunale.

Si tratta di un gesto simbolico che intende richiamare l’attenzione della collettività su un fenomeno dalle dimensioni allarmanti, promuovere la cultura del rispetto e della parità e ribadire la ferma condanna di ogni forma di violenza e discriminazione.

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è stata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999 con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e di promuovere iniziative di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. La scelta della data del 25 novembre è legata alla tragica vicenda delle tre sorelle Mirabal, attiviste politiche della Repubblica Dominicana - Patria, Minerva e Maria Teresa - brutalmente assassinate nel 1960 per la loro opposizione alla dittatura di Rafael Leónidas Trujillo. Conosciute come Las Mariposas, le farfalle, per il loro coraggio sono diventate un simbolo internazionale della lotta contro la violenza sulle donne.

Le istituzioni sono chiamate a fare la propria parte, promuovendo azioni di sensibilizzazione, prevenzione ed educazione al rispetto e contribuendo ad abbattere il muro del silenzio e dell’indifferenza che troppo spesso circonda le vittime di violenza. Per l'Amministrazione turritana il 25 novembre è un’occasione per rinnovare un impegno che deve coinvolgere, ogni giorno, l’intera comunità e per ribadire, tutti insieme, il No alla violenza contro le donne, affinché una voce condivisa risuoni ancora più forte.