Visita al Santuario nuragico di Monte Sant’Antonio nel comune di Siligo, con l’equipe di scavo al completo, in programma domenica 22 novembre dalle 9.30 alle 13. Una iniziativa nata in collaborazione tra l’amministrazione comunale di Siligo, insieme alle Soprintendenze ABAP SSNU e CAOR, alla Regione Autonoma della Sardegna, alla Fondazione di Sardegna e all’APS Sardegna Terra di Nuraghi.

Un secondo appuntamento delle giornate di scavo aperte al pubblico, un’occasione speciale per avvicinarsi alla storia e alla straordinaria importanza archeologica di un sito che continua a restituire testimonianze preziose della civiltà nuragica. La visita, guidata dall'intera équipe di scavo, consentirà di osservare da vicino il lavoro degli archeologi, conoscere i risultati delle ricerche e comprendere il valore delle scoperte che stanno emergendo. Monte Sant’Antonio non è soltanto patrimonio di Siligo, ma un luogo di straordinario interesse per tutta la Sardegna.

La sua presenza, insieme ad altri 17 siti nuragici, nella Tentative List italiana per il Patrimonio Mondiale Unesco rappresenta un passaggio di grande rilievo nel percorso di riconoscimento universale della civiltà nuragica. Un riconoscimento che conferisce ancora maggiore responsabilità al territorio: conoscere, tutelare e valorizzare questo patrimonio significa preservare le radici e contribuire a far conoscere al mondo una parte fondamentale della storia della Sardegna.