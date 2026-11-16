La Asl di Sassari ha revocato la richiesta di trasferimento immediato dei cani attualmente ospitati nel canile comunale di Andriolu a Porto Torres. Gli animali presenti potranno quindi continuare a vivere nella struttura, tendenzialmente fino a morte naturale.

La decisione è arrivata a seguito del sopralluogo effettuato dai veterinari della Asl, durante il quale è stata valutata positivamente l'idoneità dell'area realizzata in adiacenza al canile comunale, ovvero lo spazio di sgambamento come richiesto, realizzato nei tempi previsti con l’obiettivo dell’amministrazione comunale di garantire il benessere animale. Il Comune continuerà, dunque, ad attenersi alle indicazioni dell'Autorità sanitaria, così come aveva specificato più volte, in sede di consiglio comunale e durante l’ultima commissione Ambiente, a seguito della precedente richiesta di trasferimento degli animali, avvenuta il 5 ottobre scorso.

In quell'occasione, il sindaco Massimo Mulas aveva precisato in Consiglio comunale che l'Amministrazione era già a lavoro per predisporre un'area idonea e che quindi occorreva semplicemente attendere le successive valutazioni della Asl. Il primo cittadino aveva chiarito che il Comune si stava adoperando nel rispetto delle prescrizioni e delle competenze dell'Autorità sanitaria, in stretta collaborazione con la stessa, per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile così da mantenere inalterate le condizioni di permanenza degli animali nella struttura. La questione ha quindi trovato una soluzione in tempi ragionevoli come previsto dall'Amministrazione.

«Accogliamo con soddisfazione la decisione della Asl di Sassari - ha detto Mulas -. Come avevamo già spiegato in Consiglio comunale, stavamo lavorando per individuare una soluzione che consentisse ai cani di rimanere ad Andriolu, nel pieno rispetto delle indicazioni dell'Autorità sanitaria. La tutela e il benessere degli animali sono sempre stati una priorità per l'Amministrazione comunale e gli stessi veterinari della Asl, nel corso delle consuete ispezioni, hanno sempre confermato le ottime condizioni in cui vengono mantenuti e accuditi i cani ospitati nella nostre strutture». Resta confermato il divieto di nuovi ingressi nel canile di Andriolu, così come avviene già da diverso tempo.