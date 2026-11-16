Il Palazzetto dello Sport a Valledoria ha ospitato l'evento "Acqua, territorio, futuro", organizzato dal Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna che ha incontrato i ragazzi del Comprensivo Ic Badesi, per discutere di gestione e risparmio dell’acqua, innovazione in agricoltura e irrigazione, tutela della biodiversità e sostenibilità ambientale, bonifica e sicurezza delle infrastrutture idriche: temi che riguardano direttamente le nostre aziende agricole e il futuro del territorio.

Spazio anche per chiarire il ruolo del Consorzio nel territorio in relazione agli altri enti coinvolti nella gestione dell'acqua. Ed è stata occasione per avvicinare i giovani talenti al tema dell'agricoltura, del futuro della nostra isola e del ruolo che anche loro possono avere nel futuro agricolo, sostenibile e responsabile.

«Con questo terzo e ultimo appuntamento a Valledoria - sottolinea il presidente del Consorzio ToniStangoni – chiudiamo un percorso fondamentale per il futuro di tutto il territorio. Parlare di risparmio idrico, tutela della biodiversità e sicurezza territoriale ha senso solo se lo facciamo insieme a chi questo territorio lo vivrà e lo guiderà domani. Aprire le porte del Consorzio alle scuole significa investire nella consapevolezza delle nuove generazioni: i ragazzi devono sapere che l’acqua e la cura dell'ambiente non sono scontate, ma rappresentano il vero patrimonio su cui costruire lo sviluppo economico e sociale della nostra comunità».

Dello stesso avviso il Direttore Giuseppe Bellu: «Il confronto diretto con gli studenti rappresenta per noi una sfida stimolante e necessaria. Oggi la gestione delle infrastrutture idriche, la bonifica e l'irrigazione passano attraverso tecnologie avanzate e un'innovazione continua in agricoltura. Vogliamo mostrare ai ragazzi come funziona concretamente il nostro distretto irriguo e quanto lavoro quotidiano ci sia dietro la sostenibilità ambientale. Avvicinare i giovani a queste tematiche significa anche far conoscere loro nuove opportunità professionali e stimolare la loro curiosità verso un settore primario sempre più moderno e resiliente».