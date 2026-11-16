Un investimento da 75mila euro per completare la Casa Anziani di Ittireddu e sistemare le aree esterne della struttura. La giunta comunale, guidata dal sindaco Franco Campus, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori con la deliberazione del 16 novembre 2026 (documento pubbliocato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), dando così il via libera al successivo iter per l'affidamento degli interventi.

L'opera riguarda il fabbricato comunale situato in via Gramsci, acquisito dall'amministrazione con l'obiettivo di realizzare una struttura destinata agli anziani e già interessato da diversi interventi che ne hanno portato la realizzazione a uno stadio avanzato. Il nuovo progetto punta ora a completare le sistemazioni esterne, recuperare le parti deteriorate dell'edificio e delle verande e rendere più funzionali gli spazi di accesso e di servizio.

Nel dettaglio, i lavori prevedono la demolizione di alcune strutture esistenti, tra cui un muro in prossimità dell'ingresso e un piccolo manufatto destinato agli impianti e all'autoclave. Saranno inoltre realizzate e ripristinate pavimentazioni, rampe e marciapiedi, con nuovi raccordi per migliorare l'accessibilità e la continuità dei percorsi.

Tra gli interventi figura anche la realizzazione di una platea in cemento armato di tre metri per tre, destinata a ospitare una cisterna di accumulo da 10mila litri. Il progetto comprende inoltre il ripristino delle parti ammalorate in calcestruzzo delle verande, con il trattamento delle armature e la ricostruzione delle superfici deteriorate. Sono previsti anche interventi sulle coperture in coppi, sulle murature e sugli intonaci esterni, oltre alla ricostruzione di un muro a secco in pietrame, alla sistemazione delle recinzioni e alla realizzazione o al ripristino di tre cancelli. Completano il programma la sistemazione delle aree verdi e dei percorsi di servizio.