La vita di Antoine Manca Amat, nipote del duca dell'Asinara, al centro dell’incontro "L'antieroe dei due mondi " in programma mercoledì 18 novembre, alle ore 18, presso la libreria Koinè Ubik di Porto Torres. Si parlerà della vita e delle avventure dell’aristocratico di origine sarda e discendente diretto del duca dell'Asinara.

Alla fine dell'Ottocento, il marchese fu protagonista di straordinarie vicende tra America e Asia, spingendosi fino al delta del Gange, dove si dedicò alla caccia delle tigri. Si impegnò inoltre nella vita politica della Terza Repubblica francese, negli anni che precedettero l'affaire Dreyfus, per poi intraprendere viaggi nel Sahara, anticipando le esplorazioni di Lawrence d'Arabia. Proprio nel deserto incontrò una tragica fine.

Una ricostruzione dettagliata e precisa di una figura di rilievo che ha segnato la storia del territorio. L'iniziativa, organizzata dalla società cooperativa Memoria Storica in collaborazione con la libreria Koinè, sarà curata da Paola Frongia e Giuseppe Spanu, guide turistiche, saggisti e divulgatori.