Il comandante della Polizia locale di Sennori, Gabriele Oggiano, è stato eletto nel Consiglio nazionale dell’Associazione nazionale comandanti e ufficiali di Polizia municipale (Ancupm).

L’Assemblea dei soci dell’Ancupm si è riunita nei giorni scorsi a Roma per il rinnovo delle cariche nazionali e all’esito delle votazioni il comandante Oggiano, già presidente della delegazione Sardegna dell’associazione, è risultato eletto alla carica di consigliere. Il risultato conseguito dal comandante, Gabriele Oggiano, è motivo di orgoglio per l’Amministrazione comunale di Sennori e per tutta la comunità sennorese, rappresenta il riconoscimento delle capacità professionali e umane del comandante, manifestate ampiamente nella gestione della Polizia locale di Sennori e delle attività connesse.

«Accolgo con grande senso di responsabilità ed emozione l'elezione nel Consiglio nazionale dell'Ancupm. Ringrazio di cuore tutti i colleghi per la fiducia accordatami, un riconoscimento che condivido con l'intera delegazione della Sardegna», ha commentato Gabriele Oggiano. «La nostra categoria si trova oggi di fronte a una svolta storica: la legge delega per la riforma della polizia locale e la revisione della storica Legge 65/86 è una realtà. Ora la sfida si sposta sui decreti legislativi attuativi. Come Ancupm dovremo essere protagonisti inflessibili e propositivi affinché questo riordino non resti un'enunciazione di principio, ma si traduca in tutele concrete, coperture assicurative adeguate, accesso effettivo alle banche dati e un reale riconoscimento della specificità professionale dei comandanti, degli ufficiali e degli operatori. Porterò al tavolo nazionale la voce dei territori e delle specificità insulari, per una polizia locale moderna, sicura e vicina ai cittadini».