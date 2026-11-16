Canoni di affitto accessibili rispetto al mercato libero con vantaggi sia per il proprietario dell’immobile sia per l’inquilino.

La proposta di una revisione dei contratti di affitto a canone concordato arriva da Carlo Cossu, capogruppo di Sardegna Vera nel Comune di Porto Torres, una richiesta di verifica e aggiornamento dell’attuale Accordo territoriale stipulato nel 2016 con le organizzazioni sindacali dell’inquilinato e della proprietà edilizia, indirizzata alla presidente del Consiglio comunale, Giulia Manca, al sindaco Massimo Mulas e ai capigruppo consiliari.

«Ritengo che un aggiornamento di tale accordo sia essenziale per adeguarlo alle attuali necessità del nostro territorio», spiega Cossu, «garantendo così maggiore equità ed accessibilità nel mercato dell’affitto. I contratti a canone concordato costituiscono una risorsa fondamentale per offrire vantaggi sia ai proprietari sia agli inquilini». Per i primi la possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali significative, «con cedolare secca al 10 per cento anziché al 21, con una eventuale riduzione a seguito della legge di bilancio 2027, allo studio del governo nazionale, mentre per gli inquilini canoni di affitto più accessibili, con risparmio fino al 30 per cento rispetto ai prezzi di mercato e una maggiore protezione contrattuale». Il consigliere Cossu propone di avviare un dialogo con tutte le parti coinvolte per riesaminare i termini dell’accordo ormai datato.