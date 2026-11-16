Proseguono gli interventi per la messa in sicurezza della strada provinciale 30 e la realizzazione del collegamento ciclopedonale tra gli abitati di Borutta e Bonnanaro. Il Comune di Borutta ha disposto un ulteriore impegno di spesa di 52 mila 724,50 euro per far fronte ai costi aggiuntivi derivanti dalla perizia di variante dei lavori.

Il provvedimento è contenuto nella determinazione del responsabile del Settore tecnico e manutentivo, Salvatore Masia, del 12 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).

L'intervento, finanziato attraverso un contributo della Regione previsto dalla legge regionale 1/2018, nasce da un progetto condiviso tra i Comuni di Borutta e Bonnanaro, con il nulla osta della provincia di Sassari, proprietaria della strada. L'obiettivo è migliorare la sicurezza della viabilità lungo un tratto di circa 1,3 chilometri della provinciale 30 e realizzare un percorso ciclopedonale capace di collegare i due centri abitati.

(Unioneonline/En.Ne.)

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