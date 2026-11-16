Senso unico in via Capitano Luigi Satta, a Uri, per rendere più sicuri gli ingressi e le uscite da scuola. La giunta comunale ha approvato il 13 novembre un atto di indirizzo (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) per modificare temporaneamente la circolazione nel tratto compreso tra via XI Febbraio e via Fara, dove negli orari scolastici si concentrano auto delle famiglie, alunni e accompagnatori a piedi.

La nuova disciplina prevede un senso unico da via XI Febbraio verso via Fara, dal lunedì al venerdì, nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno, dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 15.30 alle 16.30. In tutti gli altri orari, nei fine settimana e durante i mesi di luglio e agosto resterà invece in vigore il doppio senso di marcia.

Durante le fasce interessate dal provvedimento, chi arriva da via Fara potrà immettersi in via Capitano Luigi Satta soltanto svoltando a sinistra. Sarà quindi vietata la svolta a destra in direzione di via XI Febbraio.

La decisione nasce dalle criticità evidenziate nella relazione della polizia Locale. La presenza contemporanea di veicoli nei due sensi di marcia e le soste per far salire e scendere gli studenti riducono lo spazio disponibile, rendendo difficoltosi gli incroci e provocando rallentamenti, code e possibili interferenze con i percorsi pedonali.

(Unioneonline/En.Ne.)