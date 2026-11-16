Oltre 400 chili di rifiuti rimossi dal sito archeologico di Su Crucifissu Mannu, la necropoli che sorge nel territorio comunale di Porto Torres riconosciuta patrimonio mondiale dell’Unesco.

In campo con Plastic Free 27 volontari e i referenti Maria Grazia Pisanu, Maria Di Meglio, Maria Porcu, Serena Solinas, Fabrizio Caggiari, Roberto Manca e Riccardo Caggiari, in primo piano da sempre per tutelare il territorio, protagonisti della passeggiata ecologica che si è tenuta domenica mattina, contribuendo a riportare decoro e alla sua bellezza naturale una parte della macchia mediterranea, usata come discarica.

I rifiuti raccolti sono stati trasportati in discarica dalla ditta Sangalli che svolge il servizio di igiene urbana a Porto Torres. Presente anche l’assessora all’Ambiente, Gavina Muzzetto. L'iniziativa, è stata patrocinata dall'Amministrazione comunale, con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dell'ambiente e alla tutela del territorio, promuovendo comportamenti responsabili e contribuendo concretamente a liberare la natura dalla plastica e dai rifiuti abbandonati.