Via le auto e spazio ai pedoni lungo il litorale di Porto Torres, un esperimento da sottoporre alla valutazione degli uffici comunali competenti. L’idea è quella di creare un’isola pedonale nel tratto stradale compreso tra la spiaggia di Balai e la rotatoria in prossimità della chiesetta di Balai Lontano, una zona che potrebbe essere interdetta al traffico veicolare per destinarla alle passeggiate, alla corsa, al fitness, così come al ciclismo amatoriale ed altre attività motorie. Una proposta da sperimentare d'estate nel fine settimana, contenuta nella mozione presentata dal gruppo consiliare Sardegna al Centro 20venti – prima firmataria la Anita Giaconi, Ico Bruzzi e Sara Dettori- che ha incassato il voto unanime del Consiglio comunale. «Saranno gli uffci comunali a fare le necessarie valutazioni tecniche, amministrative e viabilistiche, ﬁnalizzate all’istituzione sperimentale dell’’area che potrebbe essere temporaneamente interderdetta al traﬃco veicolare- spiega la consigliera Giaconi- e prevedere, durante il periodo sperimentale, un monitoraggio dell’aﬄuenza, del gradimento dei cittadini, delle condizioni di sicurezza e delle eventuali criticità alla circolazione, anche attraverso il confronto con le associazioni e gli operatori del territorio». Il documento prevede, anche in accordo con la Asl, l’attivazione di alcune giornate di educazione sanitaria per per l’adozione di correƫti stili di vita, per la prevenzione delle patologie non trasmissibili. Al sindaco Massimo Mulas e alla sua giunta l’impegno a valutare, sulla base degli esiti della sperimentazione, l’opportunità di rendere l’iniziativa un appuntamento ricorrente nelle successive stagioni autunnali, invernali e primaverili, apportando eventuali modiﬁche e miglioramento alle modalità organizzative.