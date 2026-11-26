Si chiude con il concerto dedicato alla figura storica di don Antonio Sanna, la rassegna concertistica di Musica & Natura, organizzata a Porto Torres dall’associazione Musicando Insieme.

L’appuntamento è sabato 28 novembre, alle ore 20, nella basilica di San Gavino a Porto Torres, nel segno della memoria del sacerdote, musicista e direttore di coro che ha dedicato la propria vita alla musica, all’insegnamento e alla diffusione della cultura corale.

Una figura di grande rilievo, conosciuta e apprezzata in tutta Europa per la sua attività di direzione corale, la sua competenza musicale e la capacità di trasmettere alle nuove generazioni la passione per il canto. Il suo nome è profondamente legato alla storia musicale di Porto Torres. Don Sanna ha infatti fondato il Coro Polifonico Turritano e i Cantori della Resurrezione, due importanti realtà che hanno contribuito a far conoscere e valorizzare la tradizione corale anche oltre i confini nazionali. Un impegno che ha coinvolto anche i più piccoli, attraverso la fondazione dei Piccoli Cantori della Resurrezione, il coro nel quale, dal 1970, sono cresciute generazioni di bambini, avvicinandosi alla musica, alla bellezza del canto d'insieme e ai valori della condivisione. Tra le persone che conservano un legame particolarmente profondo con don Sanna c'è Donatella Parodi, oggi alla guida dell'Associazione Musicando Insieme, che ha voluto dedicargli questo concerto come segno di riconoscenza per quanto ha rappresentato nella sua formazione musicale e spirituale.

Il suo percorso con Don Sanna inizia a soli dieci anni, con l'ingresso nei Piccoli Cantori della Resurrezione, per proseguire successivamente nel Coro Polifonico Turritano, dove rimarrà per quasi venticinque anni. Accanto agli studi Accademici in Conservatorio, Don Sanna sarà in ogni caso una guida fondamentale. Negli anni nascerà poi una profonda collaborazione musicale tra il coro dei Cantori della Resurrezione e l'Ensemble Ars Musicandi, che arricchirà ulteriormente il suo percorso artistico. Un legame umano e musicale fatto di esperienze, insegnamenti e condivisione, dal quale nasce oggi il desiderio di rendere omaggio a un maestro che ha contribuito in maniera determinante alla sua vita. Sarà un appuntamento all'insegna della musica, della memoria e della gratitudine, per ricordare non soltanto il grande direttore e musicista, ma anche l'educatore e l'uomo che, attraverso il suo instancabile impegno, ha lasciato un patrimonio umano e culturale di inestimabile valore.