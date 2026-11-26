Allagamenti e scarsa sicurezza. Versano in condizioni sempre più critiche i parcheggi interrati di Piazza dei Mercati, ad Alghero, dove anche gli abbonati cominciano a perdere la pazienza, documentando con foto e video lo stato di degrado della struttura comunale.

Le pompe di sentina secondo gli utenti sarebbero guaste, a questo si aggiungono le perdite d’acqua dai solai e la pavimentazione, sempre più danneggiata dal passaggio delle auto. «L’asfalto è ancora più danneggiato, le pompe di sentina non funzionano e la quantità di umido nei muri è vergognosa. È un ambiente insalubre», denuncia un abbonato, che solleva dubbi anche sulle condizioni igienico-sanitarie della struttura. Raggiungere la propria vettura diventa un percorso a ostacoli.

«Non posso raggiungere la mia auto se non guadando le pozzanghere, con tutte le conseguenze di sporcizia, disagio e rischio di cadere nelle buche», racconta un’abbonata. Una situazione che si ripresenta puntualmente ogni volta che piove.

A preoccupare è anche la sicurezza del parcheggio. Gli utenti lamentano l’assenza di sorveglianza e un sistema di accesso ancora affidato a cancelli con apertura e chiusura a chiave, anziché elettronica. «Paghiamo il Comune di Alghero per avere un posto auto e siamo indignati», protestano gli abbonati, che chiedono all’amministrazione comunale interventi urgenti per garantire condizioni dignitose e sicure a chi usufruisce di un servizio a pagamento.