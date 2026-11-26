Il podcast "Raccontando Monica" fa parte del progetto Navigare varato dal genera Festival e si inserisce nelle iniziative per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Verrà presentato venerdì 27 novembre al liceo Margherita Castelvì di Sassari alle 12.20.

Sono trascorsi ventiquattro anni dall’omicidio di Monica Moretti, la dottoressa uccisa a Sassari nel 2002 da un uomo che da tempo la perseguitava.

Una storia che ha profondamente segnato la città e che oggi viene raccontata attraverso le voci delle nuove generazioni. Il progetto è stato curato dalla giornalista Daniela Scano, insieme alle studentesse Marika Piras, Sofia Mura e Lara Deperu, con la cura editoriale della giornalista Gabriella Simoni e l’assistenza tecnica di Manuel Soro.

Scano seguì all’epoca, come cronista giudiziaria, il processo all’autore del femminicidio. Monica Moretti aveva 38 anni ed era un medico urologo. Il suo omicidio avvenne in un periodo in cui si parlava ancora poco di violenza di genere e lo stalking non era riconosciuto come reato.

Nel 2012, grazie alla mobilitazione delle donne e alla decisione unanime del Consiglio comunale, Sassari le dedicò una piazza. Il podcast raccoglie le testimonianze inedite della sorella Deborah, della cugina Sabrina, della dottoressa Rita Nonnis, dell’associazione Donne in Carreras e dell’ex consigliera comunale Esmeralda Ughi, che portò in Consiglio la proposta di intitolazione della piazza.

«La scelta delle ragazze è stata quella di non fare un true crime, come ce ne sono tanti, ma di ricostruire nella memoria collettiva la storia di Monica Moretti e di una città che ha deciso di rendere eterno il suo ricordo – spiega Daniela Scano –. Le vittime di femminicidio non devono essere dimenticate».

«Nessuna delle ragazze era ancora nata quando Monica Moretti fu uccisa, eppure alla fine di questo progetto parlare di Monica per loro era come parlare di una donna vicina, importante», conclude la Scano, evidenziando così la professionalità e la sensibilità di Gabriella Simoni nella cura del podcast.