Defibrillatori nelle piazze e nelle strade, corsi di formazione per genitori, insegnanti e responsabili delle associazioni sportive, oltre a un’iniziativa dedicata alla salute e alla sicurezza nello sport. Sono alcune delle proposte emerse durante la seduta del Consiglio comunale di Thiesi del 25 novembre (verbale pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) , nel corso delle comunicazioni del sindaco e dei consiglieri.

A sollevare il tema è stato il consigliere Giuseppe Spanedda, che ha suggerito di organizzare a breve una giornata rivolta alle associazioni sportive del paese, con approfondimenti sulla prevenzione, sulla sicurezza durante l’attività sportiva e sull’utilizzo dei defibrillatori automatici esterni (DAE). Da qui anche la proposta di installare questi dispositivi in luoghi pubblici, come piazze e strade, per renderli disponibili in caso di emergenza.

Sulla stessa linea il consigliere Antonio Tanca, che ha rilanciato la necessità di promuovere corsi per imparare a utilizzare i defibrillatori, coinvolgendo i genitori degli alunni, il personale docente e i dirigenti delle associazioni sportive che operano a Thiesi. Un percorso di sensibilizzazione e formazione che potrebbe estendere le competenze di primo intervento a una platea ampia di cittadini.

La consigliera Maria Antonietta Murru ha invece proposto l’organizzazione di un corso dedicato alle emergenze pediatriche, rivolto in particolare ai genitori di bambini e ragazzi. Il sindaco Salvatore Tanca ha ringraziato i consiglieri per gli interventi e ha assicurato la disponibilità dell’amministrazione a prendere in considerazione le iniziative, già all’attenzione dell’ente.

(Unioneonline/En.Ne.)