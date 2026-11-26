Futuro ancora incerto per il campo da rugby di Maria Pia. La procedura avviata dal Comune di Alghero per individuare una soluzione gestionale e strutturale dell’impianto non ha prodotto risultati. Gli uffici hanno infatti proposto di concludere con esito negativo la fase istruttoria, non avendo individuato alcuna proposta idonea. Sul caso intervengono i consiglieri comunali di Forza Italia Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini. «Dopo mesi di annunci e una procedura che avrebbe dovuto aprire la strada a una soluzione complessiva, siamo ancora al punto di partenza». Gli azzurri chiedono chiarimenti anche sull’affidamento provvisorio annuale all’Amatori Rugby, che, secondo quanto riferito dal gruppo consiliare, sarebbe scaduto a metà novembre. Il Comune dovrà chiarire se sia intervenuta una proroga o un nuovo provvedimento che legittimi l’utilizzo della struttura.

A preoccupare Forza Italia sono anche le criticità emerse durante il sopralluogo comunale del 22 settembre: l’assenza della certificazione di agibilità, le carenze nella documentazione degli impianti tecnologici e il mancato superamento della prova di carico della tribuna scoperta. C’è poi il nodo degli spazi a disposizione dell’Alguer Rugby, società che coinvolge centinaia di iscritti, tra cui numerosi bambini, e che necessita di orari adeguati per garantire il regolare svolgimento degli allenamenti. «Forza Italia chiede al sindaco Cacciotto di uscire dall’incertezza e di riferire al Consiglio comunale», concludono i consiglieri, sollecitando la pubblicazione degli atti di gestione, interventi per la sicurezza e tempi certi per una soluzione stabile che garantisca pari opportunità a tutte le società sportive.