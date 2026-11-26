Alghero entra nel clima delle festività. Da venerdì 27 novembre si accendono le prime luminarie natalizie e aprono il Mercatino di Natale e la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Prende così il via la lunga stagione di appuntamenti promossa dalla Fondazione Alghero e dal Comune, con il sostegno dell’assessorato regionale al Turismo. Ad animare il primo fine settimana saranno anche due appuntamenti culturali.

Venerdì, alle 20.30, nella Cattedrale di Santa Maria, il concerto “Senyal del Judici, l’Alguer i el Cant de la Sibil·la”, interpretato dal Coro Polifonico Algherese con Gabriele Catalano, Laura de Castellet, Mariona Sagarra e l’Ensemble Strumentale Arte in Musica. Sabato 28 novembre, alle 20.30, il Teatro Civico Gavì Ballero ospiterà invece “Viaggio in Italia”, spettacolo ispirato all’omonima opera di Goethe, con adattamento e regia di Angelo Trofa, in scena con Emanuele Bosu.

Tra le novità di quest’anno c’è “La Nit de l’Alguer – Alghero Immersive Experience”, il progetto di videomapping che trasformerà sette luoghi della città attraverso proiezioni luminose dedicate alla storia e all’identità algherese. Il 5 dicembre aprirà la Casa di Babbo Natale nella Torre Sulis, mentre l’8 dicembre è prevista l’accensione del grande albero di Natale in piazza Porta Terra.

«Vogliamo regalare alla città un Natale da vivere e da condividere, capace di emozionare grandi e piccoli, valorizzare la bellezza dei nostri luoghi e creare nuove occasioni di socialità», sottolinea il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu. Il programma punta anche a sostenere il tessuto commerciale cittadino e a rafforzare l’attrattività turistica della Riviera del Corallo durante i mesi invernali.