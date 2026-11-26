Una nuova cappella del commiato al posto della vecchia tettoia d’ingresso e il rifacimento dei percorsi pedonali nel Cimitero Vecchio. Sono i principali interventi previsti dal progetto di messa in sicurezza e riqualificazione del cimitero comunale di Martis, per il quale la giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica con la deliberazione del 23 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it). L’investimento complessivo ammonta a 250 mila euro, interamente finanziati attraverso fondi regionali.

Il progetto nasce dalla necessità di affrontare alcune criticità strutturali e funzionali dell’area cimiteriale. In particolare, la tettoia attualmente presente nel piazzale d’ingresso grava sulla sommità del muro di cinta e, oltre a rappresentare una situazione di precarietà, non offre un’adeguata protezione dalle intemperie a chi si reca al camposanto. È prevista quindi la sua demolizione controllata, accompagnata dal risanamento e dal consolidamento del muro perimetrale.

Al suo posto sarà realizzata una nuova cappella di commiato, concepita come struttura autonoma, chiusa e isolata dal punto di vista termico e acustico. L’edificio avrà ampie superfici vetrate su due lati, porte accessibili e spazi interni pensati per accogliere le famiglie durante le condoglianze, le benedizioni e le brevi funzioni religiose. Sono inoltre previsti illuminazione a led e la predisposizione per un impianto di climatizzazione.

L’altro ambito interessato dai lavori è quello delle stradine pedonali del Cimitero Vecchio, oggi caratterizzate da pavimentazioni sconnesse, fessurazioni e dislivelli che rendono difficoltoso il passaggio, soprattutto per le persone anziane e per chi ha ridotte capacità motorie. Il progetto prevede la rimozione delle superfici ammalorate, la sistemazione dei sottofondi e la posa di nuove pavimentazioni per esterni, antisdrucciolo e drenanti. Saranno inoltre raccordati i dislivelli per migliorare l’accessibilità ai diversi settori e alle sepolture.

Il quadro economico destina 141 mila euro per i lavori.