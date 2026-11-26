Lite tra due donne su un mezzo Atp a Sassari e interviene la polizia locale. L'alterco, cominciato sulla linea 8, si è verificato intorno alle 17 ed è proseguito anche a terra in piazza Azuni, trascendendo nel contatto fisico.

Una delle due ha cominciato a perdere sangue e sul posto, oltre alla Locale, è intervenuto anche il 118 che ha condotto la signora al pronto soccorso per accertamenti.

Gli agenti del Comando di via Carlo Felice hanno dovuto riportare la calma in un clima di grande tensione e ora indagano su quanto accaduto. Non è chiaro se la persona ferita sia stata colpita da un cellulare. Non risultano misure di fermo.