Addio ad un pezzo di storia della comunità di Stintino. Si è spento all'età di 89 anni Baingio Maddau portando con sé una parte di quella memoria fatta di lavoro, mare, pascoli e tradizioni che hanno segnato la vita di tante famiglie stintinesi. Nato a Stintino, Baingio Maddau apparteneva a una famiglia di origini asinaresi, da sempre legata all'allevamento bovino sull'isola dell'Asinara. Un mestiere che ha continuato a svolgere anche lui, seguendo ritmi e consuetudini tramandati nel tempo.

Tra i ricordi legati alla sua attività c'è la transumanza verso l'Isola Piana, dove le mandrie venivano trasferite dall'autunno alla primavera per svernare. Una pratica che, sin dai primi decenni del Novecento, coinvolgeva gli allevatori di Stintino e richiedeva la collaborazione dei pescatori. Le mucche venivano raccolte sulla riva, legate per le corna alle imbarcazioni e accompagnate nella traversata. All'inizio si navigava a remi e si riusciva a trasportare non più di sei animali per volta. Con l'arrivo delle barche a motore e di maggiori dimensioni, il numero aumentò fino a una ventina di capi.

La quantità di bestiame trasferito dipendeva dalla piovosità della stagione: sull'Isola Piana il problema non era il pascolo, ma la disponibilità d'acqua. Quella transumanza metteva in relazione anche Stintino e il Nuorese, dove gli allevatori - questa volta di pecore - arrivavano con le greggi nella Nurra. Occasioni di incontro, lavoro e legami tra famiglie. Fu proprio in quel contesto che Baingio conobbe la sua futura moglie, Antonietta Demelas, originaria di Fonni. Oltreché allevatore fu anche un abile tonnarotto, impegnato nella Tonnara di Stintino durante la stagione della pesca, contribuendo alla crescita di un'attività che ha rappresentato una parte importante dell'economia del paese.

Di zio Baingio Maddau resta anche una fotografia in bianco e nero, davanti alla sua casa di via Tonnara, mentre è al lavoro. Un'immagine che racconta un uomo e un tempo. E che, per chi passa da quella strada, continuerà a ricordare una storia di Stintino, di Asinara e di persone che hanno costruito il paese con il proprio lavoro. Il prossimo 30 novembre nella chiesa parrocchiale dell'Immacolata Concezione i suoi cari e i confratelli ricorderanno, a un mese dalla scomparsa.