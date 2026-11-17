Primo consiglio direttivo del Parco nazionale dell’Asinara presso la sala consiliare del Comune di Sorso, una tappa che rientra nell’ambito del percorso che porta le sedute dell’importante organismo dell’Ente nei diversi territori del Golfo dell’Asinara, rafforzando il rapporto con le comunità per una visione condivisa dello sviluppo ambientale ed economico del Parco del Nord Ovest della Sardegna. La seduta è convocata per mercoledì 18 novembre alle 15 nel palazzo municipale di piazza Garibaldi.

Tra i dodici argomenti all’ordine del giorno l’approvazione delle linee programmatiche al Bilancio di previsione 2027, la presa d’atto del Piano di Marketing Turistico del sistema territoriale del Nord Sardegna e del Piano di Marketing Strategico per la valorizzazione turistica sostenibile del Parco nazionale dell’Asinara. Nella riunione anche l’approvazione dell’aggiornamento del “Regolamento sul trattamento di missione” e la ratifica dell’Accordo quadro tra il Parco dell’Asinara e il Flag Nord Sardegna e il via libera all’Accordo quadro tra il Parco Asinara e il Parco Nord Milano, oltre all’approvazione del Memorandum of Understanding tra Fom ed Ente Parco.

«Il Parco prosegue nella sua rete di rapporti con il territorio- spiega Gianluca Mureddu, presidente del Parco Asinara- e in questo percorso Sorso ha un ruolo centrale, sia per la gestione di habitat di importanza strategica, sia per la sua comunità, che custodisce e valorizza un patrimonio di cultura, tradizioni ed enogastronomia di rilievo internazionale. Riunire per la prima volta qui il Consiglio direttivo è una occasione per confrontarci sugli interessi che il Parco e la comunità di Sorso condividono. L’Asinara cresce se cresce il suo legame con i comuni del Golfo- aggiunge Mureddu- e quel legame ha valore quando porta benefici concreti alle famiglie, alle imprese e a chi sceglie di investire qui il proprio futuro»