«Ad Alghero pronto Soccorso sovraffollato, carenza di posti letto e ritardi nei lavori di ampliamento». Il presidente della Commissione consiliare Sanità, Christian Mulas, lancia l'allarme sulle condizioni dell'ospedale Civile e presenta un'interrogazione urgente al sindaco Raimondo Cacciotto, chiedendo risposte immediate e un intervento presso la Regione e la Asl di Sassari.

Secondo quanto denunciato dal consigliere, il presidio ospedaliero, che serve un bacino di circa 78mila abitanti, registra 26mila accessi annui al Pronto Soccorso, con un incremento del 5 per cento rispetto all'anno precedente. Numeri che si scontrano con la disponibilità insufficiente di posti letto, costringendo i pazienti a lunghe attese prima del ricovero. Particolarmente critica sarebbe la situazione del reparto di Medicina, dove ai 42 posti letto ordinari si sarebbero aggiunti 18 posti "bis", con pazienti sistemati anche su barelle all'interno delle camere di degenza. Una condizione sulla quale Mulas chiede verifiche urgenti, denunciando i rischi per la dignità e la sicurezza dei malati e le pesanti ricadute sul personale sanitario.

Nel mirino anche i ritardi nei lavori di ampliamento e riqualificazione del Pronto Soccorso: secondo il cronoprogramma iniziale, gli interventi avrebbero dovuto prendere il via nel settembre 2025 e concludersi entro luglio 2026. A novembre, invece, l'opera non risulta ancora completata. Con dodici quesiti rivolti al sindaco, Mulas chiede chiarimenti sulla reale disponibilità di posti letto, sulle cause del sovraffollamento, sullo stato dei finanziamenti e sui nuovi tempi di conclusione dei lavori. Sollecita inoltre la convocazione urgente di un tavolo istituzionale con Asl, Regione e direzione sanitaria dell'ospedale. «La salute dei cittadini non può essere rinviata, né può essere considerata una questione secondaria - sottolinea Mulas – Alghero non può essere lasciata indietro. Servono interventi concreti, non ulteriori promesse o annunci».

Anche il deputato Pietro Pittalis, di Forza Italia, ha presentato una interrogazione al Ministro della Salute chiedendogli se sia a conoscenza «della situazione di grave criticità che interessa l’ospedale Civile di Alghero, con particolare riferimento al sovraffollamento del Pronto Soccorso, alla carenza di posti letto e alle condizioni assistenziali nei reparti di degenza».