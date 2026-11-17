Il Comune di Santa Maria Coghinas ottiene un finanziamento di 300.600 euro per la riqualificazione del Palazzetto dello Sport.

I fondi sono finalizzati per gli interventi di edilizia funzionale della struttura comunale, destinati per ampliamento nella costruzione del terzo tempo. Il finanziamento è concesso nell’ambito della Legge Regnale 21 settembre 2026, n. 20, relativa agli interventi di riqualificazione degli impianti sportivi degli enti locali e concesso dall’Assessorato regionale della Pubblica istruzione, Beni culturali, Spettacolo e Sport.

Un sostegno che evidenzia l’importanza di investire nelle strutture che consentono a tanti cittadini, giovani e meno giovani, di praticare attività di socializzazione. Con questo ulteriore finanziamento il costo totale impegnato fino ad oggi è di euro 2 milioni e 500mila euro, pertanto con un altro milione e mezzo circa si completa tutta l’area, compresa la sistemazione esterna. Nel progetto è prevista la realizzazione degli spogliatoi interni, garantendo servizi per le famiglie e per chiunque si voglia avvicinare allo sport.