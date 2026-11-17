«Sei bandito da Castelsardo». Sarebbe stata questa nel 2023, secondo le accuse, una delle minacce proferite in paese contro un 19enne aggredito mentre si trovava in auto, sul sedile del passeggero.

Ieri in tribunale a Sassari il processo nato dall’episodio è arrivato alle battute finali con le discussioni di avvocati e pm. Quest’ultima, davanti alla giudice Antonietta Crobu, ha ripercorso la vicenda che, per quanto riferito, ha visto uno dei due imputati colpire la parte offesa. Pugni e schiaffi, alcuni dati attraverso il finestrino, oltre ai calci e all’impossibilità di uscire per la vittima dall’autovettura mentre le sarebbe stata rivolta una ulteriore intimidazione: «La prossima volta che ti vedo ti ammazzo».

Per la procura la richiesta di pena per il 36enne, ritenuto l’autore principale della violenza, è stata di otto mesi mentre di assoluzione per il 37enne che era con lui. La pm ha anche escluso l’aggravante del fatto commesso da più persone. Sussistente invece per l’avvocata di parte civile Camilla Pirino che ha ricordato le conseguenze per il suo cliente, spaventato da quanto accaduto e che, per oltre un anno, non è uscito di casa per poi decidere di trasferirsi fuori dalla Sardegna.

La giudice ha disposto per il 36enne la condanna a una multa, al pagamento delle spese processuali e a una provvisionale subito esecutiva in favore della parte offesa. Assolto il co-imputato per non aver commesso il fatto. A difendere i due accusati gli avvocati Cinzia Cossu e Vittorio Campus.