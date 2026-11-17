Il gruppo di Forza Italia cittadino di Porto Torres, in collaborazione con i rappresentanti azzurri del territorio porta avanti la tematica sulla riconversione del polo industriale e l’emergenza idrica legata all'idea di un dissalatore dell'acqua di mare. La proposta dell’ordine del giorno e di due mozioni è stata illustrata nei giorni scorsi, presso la sala dell’Hotel Lybissonis, alla presenza degli esponenti locali Stefano Cortini e Mario Baldelli, il consigliere comunale di Sassari, Vanni Azzena, il rappresentante dei giovani, Marco Dettori e Vincenzo Corrias, segretario regionale di Forza Italia. Focus sul problema della siccità nella Nurra, una criticità fortemente sentita dai cittadini e dagli agricoltori dell’area di Porto Torres. «La prima mozione nasce su diretta solecitazione dei residenti della Nurra, che a seguito di un incontro, mi hanno chiesto – spiega Vanni Azzena- di trovare una soluzione alla carenza di acqua anche in collaborazione con i barracelli e altre realtà locali.» Nella seconda mozione l’accento sulla riconversione della zona industriale di Porto Torres, con la proposta di ospitare un Data Center, una iniziativa dell’ingegnere Stefano Cortini e del coordinamento di Forza Italia. «Abbiamo affrontato queste tematiche in un tavolo di lavoro svoltosi diverse settimane fa con Marco Dettori, Mario Baldelli e lo stesso Cortini, concordando sulla necessità di presentare la mozione per dare una spinta al tessuto economico di Porto Torres – aggiunge Azzena – un territorio che ha perso molte realtà industriali che garantivano stabilità economica e stipendi, e questa iniziativa potrebbe rappresentare una preziosa opportunità di rilancio». Per Cortini «l’idea di un Data Center da proporre a Porto Torres, nasce dall’analisi della legge varata ad hoc in Lombardia, una normativa che prevede incentivi per la realizzazione di questi strumenti subordinati a determinate condizioni: il vincolo di non consumare nuovo suolo e l’obbligo di alimentazione tramite fonti rinnovabili e alternative». Una spina dorsale per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale a livello internazionale e per Porto Torres l’opportunità di sfruttare le aree dismesse. «Sarà possibile recuperare il calore residuo generato dai Data Center per alimentare processi termici come la dissalazione dell’acqua di mare, integrandosi con le esigenze della rete idrica e di Abbanoa», speiga Cortini che ne sottolinea i vantaggi sulle ricadute occupazionali dirette e indirette, uno sviluppo accademico e formativo con L’università di Sassari e connessioni strategiche con punti di approdo a Porto Torres che dispone di dorasali in fibra ed elettriche, idonee a sostenere impianti di media e grande taglia.