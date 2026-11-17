«Spesso i luoghi in cui lavoriamo custodiscono storie straordinarie che attendono di essere riscoperte, raccontate e restituite alla memoria collettiva. La mia scoperta del tenente generale di porto, Francesco Serra Maninchedda, è iniziata a Roma nel 2019, lungo il corridoio d’onore che conduce agli Uffici del Comandante generale, quando, osservando i ritratti esposti, ho notato il cognome di un ispettore generale, di inequivocabili origini sarde, che ha destato la mia curiosità e che ho scoperto poi essere nato a Porto Torres». Così il comandante della Capitaneria di porto di Porto Torres, Capitano di fregata, Mirko Orrù, ha dato inizio alla cerimonia di intitolazione del piazzale antistante la Capitaneria turritana all’alto ufficiale italiano, Serra Maninchedda, tenente generale e già ispettore generale del Corpo delle Capitanerie nato a Porto Torres il 5 marzo 1892 e morto a Roma il 14 aprile del 1959. Questa mattina alla presenza dell’arcivescovo metropolita, monsignor Francesco Antonio Soddu, della prefetta di Sassari, Carla Di Quattro, del questore di Sassari, Filiberto Mastrapasqua, del sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, del direttore marittimo del Nord Sardegna, comandante Andrea Vaiardi, delle altre autorità civili, militari e religiose, è stata scoperchiata la targa in onore di un personaggio illustre «esemplare figlio della città di Porto Torres, arruolatosi giovanissimo nel Corpo delle Capitanerie di porto, militare che partecipò ai due conflitti mondiali prestando servizio presso molteplici uffici marittimi nei territori coloniali dell’Africa Orientale dove, a seguito di atti di svariati di perizia e ardimento, è stato insignito di una medaglia d’argento al valor di Marina, quattro medaglie di bronzo al valori di Marina ed due Croci di Merito di Guerra». Questa la motivazione della intitolazione scolpita nel marmo, realizzato e donato da Funerarte di Antonio Nazzani, posto all’ingresso del comando della Capitaneria. Negli interventi del comandante Vainardi, che ha sostenuto con convinzione il percorso di valorizzazione storica, della prefetta Di Quattro e del sindaco Mulas, l’omaggio ad un uomo «fulgido esempio di virtù umane e militari». Dopo un periodo di prigionia durato tre anni, al termine della seconda guerra mondiale, Maninchedda è giunto all’apice della sua carriera, nel grado di tenente generale di porto, ricoprendo l’incarico di ispettore generale del Corpo delle Capitanerie di porto dal 1951 al 1954, dando lustro alla città di Porto Torres, alla Sardegna e all’Italia. Moreno Nocco, presidente dell’Associazione nazionale combattenti e reduci, autore dell’opera di ricerca storico-biografica, ha sottolineato il coraggio e le doti umane di Francesco Serra Maninchedda, che si è distinto per aver salvato la vita di un barcaiolo in pericolo, mentre in qualità di tenente per la reggenza della Capitaneria di Bengasi, durante una tempesta, riuscì a trarre in salvo ventidue naufraghi del piroscafo "Alba M.", meritando una medaglia d'argento al valore di Marina.