Nuova vita per la caserma dei carabinieri di Siligo. L’Amministrazione comunale e’ beneficiaria di un nuovo importante finanziamento di 400mila euro, concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici, destinato alla ristrutturazione della sede dei militari del paese. Un intervento significativo per la riqualificazione e il miglioramento di una struttura fondamentale per il territorio, che ospita un presidio essenziale per la sicurezza, la legalità e la presenza dello Stato nella comunità. Il finanziamento rappresenta un investimento concreto nella valorizzazione delle strutture pubbliche e nel rafforzamento dei servizi a favore dei cittadini. Un risultato importante per Siligo, per la sicurezza e per il futuro della comunità. I lavori consentiranno di migliorare gli ambienti interni ed esterni della caserma, fondamentale presidio per il territorio che attendeva da tempo di essere riammodernato. L'amministrazione prosegue nell'opera di valorizzazione e decoro dei beni immobili pubblici di Siligo.