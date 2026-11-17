Un nuovo spazio per promuovere l'attività fisica, il benessere e la socialità. Il Comune di Tula procede spedito verso la realizzazione del nuovo Percorso Vita, con l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica del primo lotto (deliberazione del 3 novembre 2026, documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).

L'intervento si inserisce nel programma di potenziamento della Cittadella dello Sport e del Divertimento, individuata dall'amministrazione comunale come punto di riferimento per le attività motorie, ricreative e del tempo libero. L'obiettivo è creare uno spazio all'aperto destinato alla pratica sportiva libera e amatoriale, fruibile da persone di diverse fasce d'età e attento ai criteri di accessibilità.

Nel dettaglio, il progetto prevede la realizzazione di un percorso a fondo naturale che si svilupperà lungo il perimetro di un'area di proprietà comunale. La soluzione progettuale punta a valorizzare lo spazio esistente, integrando il nuovo tracciato nel contesto ambientale e garantendo una fruizione orientata al movimento e alle attività all'aria aperta.

Il tracciato sarà realizzato nel rispetto dei criteri ambientali e di accessibilità, con l'intento di offrire un'infrastruttura semplice e funzionale, capace di favorire la pratica motoria quotidiana senza richiedere particolari attrezzature o modalità di utilizzo. La scelta del fondo naturale punta inoltre a mantenere una soluzione coerente con le caratteristiche dell'area.