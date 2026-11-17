Dal folletto Tonio Cartonio al Cuoco Danilo, in quella meravigliosa creazione che è la Melevisione. Giovedì 19 novembre alle ore 18, al Centro Commerciale Galleria Tanit di Sassari, l'attore Danilo Bertazzi sarà protagonista dell'incontro "Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulla Melevisione". L'appuntamento rientra nell'Ethno’s Festival Letterario.

L'attore presenterà il libro Pietro e il mostro delle fiabe perdute, in dialogo con il giornalista Paolo Ardovino. Al termine è previsto un momento di meet & greet per il pubblico, con firma copie e fotografie. La serata proseguirà alla Libreria MA - Mondadori Bookstore con La Notte dei Pupazzi in Libreria e il laboratorio Un calzino per Amico, a cura dell'associazione Petali di Carta.

Venerdì 20 novembre alle ore 21, il Centro Polivalente “V. Migaleddu” di Martis ospiterà Ascanio Celestini con il suo spettacolo teatrale, tratto dall’omonimo libro, Poveri Cristi. In questa opera l’attore teatrale e scrittore romano setaccia le vite di uomini e donne, considerati gli “ultimi” della società, dimenticati e ai margini, mentre si affannano alla ricerca del loro piccolo spicchio di felicità. Le musiche sono di Gianluca Casadei, mentre la cura tecnica è affidata ad Andrea Pesce. La programmazione proseguirà domenica 22 novembre e si aprirà alle 17.30, sempre al Centro Polivalente “V. Migaleddu” di Martis, con la presentazione di I nostri luoghi del cuore, a cura di AIPD Gallura, l'Associazione Italiana Persone con Sindrome di Down. A seguire sarà presentato Ostinata umanità. A bordo della Global Sumud Flotilla, libro della giornalista Emanuela Pala, in un evento che si svolgerà in collaborazione con Genera festival. Il programma della giornata si concluderà con la presentazione del volume YallaAjò. La tavola che unisce (Magnum Edizioni, 2026), di Natali Shaheen e Paola Pilisio, in collaborazione con il festival Fino a leggermi matto.