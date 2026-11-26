Illegittime le nomine del Cda di Fondazione Sassari. Così la pensa FdI che, per bocca del coordinatore cittadino Luca Babudieri, e del capogruppo in consiglio comunale, Roberto Cadeddu, chiedono la revoca degli atti e il ripristino del, a loro parere, corretto iter amministrativo. La Fondazione, destinata a rilanciare il Teatro Comunale, ha preso forma nei giorni scorsi con il rogito dell’atto costitutivo, le nomine del Consiglio di amministrazione, e la designazione del revisore dei conti.

«Le nomine del Cda sono illegittime - afferma Babudieri- In particolare, contestiamo quelle che, in base all’articolo 17 dello Statuto della Fondazione, sono in capo al Comune di Sassari. La procedura prevista dal regolamento comunale per la designazione dei rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni non può essere ignorata e deve essere rispettata in ogni sua fase». Il coordinatore rimarca le differenze di Statuto tra Palazzo Ducale e Città Metropolitana. «L’articolo 2 del regolamento comunale - prosegue Babudieri - stabilisce chiaramente che, prima della scadenza del termine per le nomine, il sindaco debba dare adeguata pubblicità agli incarichi da conferire e ai requisiti richiesti, attraverso avvisi pubblicati sui quotidiani locali e via internet. Le candidature devono essere presentate corredate dai curricula e, successivamente, la Conferenza dei Capigruppo è chiamata a formulare le proposte di nomina, in numero almeno pari al doppio degli incarichi da ricoprire, nel rispetto anche delle disposizioni sulla rappresentanza di genere. Si tratta di un percorso amministrativo preciso, che garantisce trasparenza, partecipazione e confronto istituzionale».

Sulla stessa linea il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Roberto Cadeddu: "L'iter regolamentare è stato gravemente eluso". Si contesta anche la nomina del revisore dei conti che, riferiscono i due, secondo l'articolo 20 dello Statuto della Fondazione, prevede venga scelto sulla base di una terna indicata dal Comune di Sassari. "Non comprendiamo da quale terna sia stato individuato il revisore dei conti - riferisce Cadeddu -. Anche in questo caso, la procedura avrebbe dovuto prevedere un avviso pubblico per la raccolta delle candidature e il rispetto delle disposizioni regolamentari comunali". «Chiediamo al sindaco di Sassari - è la conclusione- di procedere immediatamente, in autotutela, alla revoca delle nomine effettuate in violazione delle procedure previste e di attivare il corretto iter amministrativo. La costituzione di un nuovo organismo che dovrà gestire e valorizzare un importante presidio culturale cittadino deve avvenire nel pieno rispetto delle regole, della trasparenza e delle prerogative istituzionali».