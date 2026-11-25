L’ex mercato civico di via Sassari, ad Alghero, cambia volto e si prepara a diventare un polo culturale, espositivo e museale. La Giunta dell’Unione dei Comuni del Nord Ovest ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica del primo lotto di lavori, finanziato con 550mila euro. La struttura prenderà il nome di “Spazio Polivalente ExMer”. La priorità riguarda le coperture, con la sostituzione e il ripristino del sistema di apertura automatizzato. Previsti anche interventi per la regimazione delle acque meteoriche, il rifacimento dei servizi igienici e il risanamento di murature e intonaci.

«L’ex Mercato di via Sassari non sarà soltanto un contenitore ristrutturato, ma uno spazio vivo, flessibile e pienamente integrato nel sistema culturale cittadino», sottolinea il sindaco Raimondo Cacciotto. Il progetto prevede una reception con ingresso da via Sassari, spazi espositivi di diverse dimensioni, ambienti destinati alle proiezioni e aule didattiche. Il complesso comprenderà anche la corte centrale e l’ex officina comunale. «Vogliamo che l’ExMer torni a essere una casa aperta ai cittadini, capace di tenere insieme memoria storica e nuove forme di aggregazione», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Marinaro. Per l’assessora al Turismo Ornella Piras, la struttura rappresenterà anche un’opportunità per valorizzare l’enogastronomia e le eccellenze del territorio, arricchendo l’offerta turistica cittadina. L’iter amministrativo passa ora agli uffici del settore Opere pubbliche del Comune di Alghero, che dovranno avviare la progettazione esecutiva e la successiva gara d’appalto.