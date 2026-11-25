A Perfugas il 25 Novembre si celebra con l’installazione di “Corpi liberi” per dire no alla violenza contro le donne. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è stata esposta una installazione creativa temporanea, nata da un laboratorio svoltosi lo scorso 19 novembre presso la biblioteca comunale. L'opera non vuole essere soltanto una denuncia, ma una vera e propria guida visiva per aiutare chiunque a riconoscere i segnali della violenza. Attraverso un percorso simbolico, l'installazione mette in scena “Il corpo e l'abito”, silhouette danzanti come simbolo di libertà assoluta, in contrasto con l'abito inteso sia come oggetto di giudizio sociale, sia come bagaglio di esperienze che ogni donna porta con sé. Tra le esposizioni Il ciclo della violenza e il filo rosso, ispirandosi agli studi della psicologa Lenore Walker (costruzione della tensione, esplosione e "luna di miele"), l'opera mostra quel filo rosso che unisce troppe vittime e mette in guardia dall'illusione del cambiamento, spesso l'inganno più subdolo prima del punto di non ritorno. Un’altra opera è Il coraggio, dove la figura della donna che riesce a spogliarsi dei condizionamenti, spezza la catena e denuncia, sostenuta dall'abbraccio e dalla solidarietà di un'intera comunità che sceglie di non girarsi dall'altra parte. La vicesindaca Sofia Maxia insieme al l’amministrazione hanno ringraziato Aurora Pigureddu, studentessa della Facoltà di Architettura di Alghero in tirocinio presso la biblioteca, per aver ideato e guidato con grande sensibilità questo progetto, oltre alla bibliotecaria Sonia Farris, per il prezioso supporto organizzativo. Il messaggio trasmesso dell’iniziativa è che la violenza contro le donne non è un'emergenza isolata, ma un problema culturale e strutturale che richiede un impegno costante. Il vero cambiamento parte dall'educazione all'affettività, dal rispetto reciproco e dalla rete sul territorio, sostenendo i centri antiviolenza e strumenti fondamentali come il numero nazionale 1522.