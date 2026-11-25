Ad Alghero la conferenza stampa di presentazione degli eventi del Cap d’Any, senza l’atteso annuncio dei protagonisti della notte di San Silvestro, scatena la dura reazione di Forza Italia. Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini attaccano l’amministrazione comunale, accusandola di aver disperso il patrimonio costruito in oltre venticinque anni di programmazione. «Ci si aspettava finalmente di conoscere il programma del Capodanno. Invece, a quanto pare, i giornalisti presenti avranno avuto per qualche momento la sensazione di trovarsi sul set di “Scherzi a parte”», ironizzano gli esponenti azzurri. Mentre Sassari ha annunciato Zucchero, Olbia Irama e Anna e Arzachena i Pinguini Tattici Nucleari, Alghero resta ancora nell’incertezza, a poco più di un mese dal 31 dicembre. «La città che aveva aperto la strada al grande Capodanno sardo rischia di diventare spettatrice delle scelte e dei successi degli altri centri dell’Isola».

Nel mirino di Forza Italia finiscono le difficoltà nelle procedure, l’incertezza organizzativa e il possibile ridimensionamento della location e della capienza, ma soprattutto le conseguenze sulla promozione turistica e sulle ricadute economiche per la città. «Il Capodanno non si improvvisa a novembre, tantomeno a dicembre. Richiede una programmazione avviata con largo anticipo, interlocuzioni tempestive con i grandi operatori dello spettacolo, risorse adeguate e una strategia di comunicazione».

Secondo gli azzurri, la Giunta Cacciotto non sarebbe stata in grado di proseguire il percorso avviato dalle precedenti amministrazioni. «Da città che aveva inventato e imposto il grande Capodanno in Sardegna, Alghero rischia oggi di ridursi a fanalino di coda. Un risultato che non è inevitabile, ma che è il frutto di precise scelte amministrative e, soprattutto, di una preoccupante assenza di visione».