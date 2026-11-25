A poco più di un mese dalla notte di San Silvestro, Alghero presenta gli eventi collaterali del Capodanno, ma per l’appuntamento clou bisognerà attendere ancora. La conferenza stampa di questa mattina al Quarter con i vertici della Fondazione Alghero, il presidente Graziano Porcu insieme all'assessora al Turismo Ornella Piras, non ha sciolto ufficialmente il nodo della diretta televisiva Mediaset, data comunque al 99 per cento, con Canale 5 in pole position.

Le buste sono state aperte questa mattina, ma questioni tecnico-giuridiche impediscono ancora di formalizzare l’annuncio. L’ufficializzazione potrebbe arrivare la prossima settimana, presumibilmente anche alla presenza dell’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu. Si rischia, dunque, di arrivare ai primi di dicembre senza conoscere il programma della notte di San Silvestro. Un ritardo inedito rispetto alle consuete tempistiche del Cap d’Any algherese, tradizionalmente annunciato tra ottobre e novembre e dovuto alle complicazioni di una gara da tre milioni di euro da trattare con tutti i dovuti riguardi. Dopo il primo bando conclusosi senza aggiudicazione, l’amministrazione punta ora sulla grande vetrina televisiva nazionale, mentre si riducono sensibilmente i tempi per la promozione turistica dell’evento. Intanto, Comune e Fondazione Alghero hanno presentato il ricco calendario delle manifestazioni che accompagneranno la città verso il nuovo anno. Tantissimi eventi per tutte le età che animeranno la città per oltre un mese.