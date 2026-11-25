Si terranno oggi alle 15.30 a Sassari, nella chiesa di San Giuseppe, i funerali di Antonio Solinas, ex dirigente del Comune, andato da poco in pensione. Di ieri la scomparsa di “Toni”, come veniva chiamato da tutti, dopo una vita professionale vissuta nelle aziende sanitarie, Asl e Aou, tra Sassari e Olbia, fino al passaggio nel 2020 come dirigente amministrativo a Palazzo Ducale.

Dove negli anni è stato alla guida del settore Contratti pubblici e Gestione e Valorizzazione dei beni patrimoniali e, in seguito, del settore Contratti pubblici e Politiche della casa ma anche dei Servizi sociali. Grande il cordoglio per la morte di Solinas, apprezzato da tutti per le sue competenze professionali e umane.