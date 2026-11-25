Stanno per essere restituiti dal Comune di Sassari gli anticipi del MiT su due interventi in centro storico. Entrambi legati al Pinqua, il Programma innovativo per la qualità dell’abitare, e inseriti nel Pnrr, riguardano la riqualificazione della piazza Sant’Antonio e il restauro di un edificio comunale in via Canopolo, vicino a palazzo Ducale.

Su tutte e due le opere erano state stanziate le “caparre”, 194mila euro per la prima nel 2022- il 10% su un importo complessivo di 1 milione e 947mila, di 125mila per la seconda- spesa prevista in totale di 1 milione e 250mila euro. Dopo le interlocuzioni con l’amministrazione comunale il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha revocato il contributo e chiesto indietro, tra fine 2025 e quest’anno, le somme anticipate. Cifra che, come riferiscono due determinazioni di ieri, ritorna al mittente, per un viaggio a ritroso che non compromette però le operazioni. Come già annunciato in consiglio comunale dagli assessori competenti i lavori verranno fatti lo stesso ma con altre fonti di finanziamento, anche della Regione. E proprio in questi giorni si sta valutando un cronoprogramma per Piazza Sant’Antonio, con l’obiettivo di rendere il futuro cantiere il meno impattante possibile per il traffico cittadino e per le prossime manifestazioni come, una su tutte, quella dei Candelieri.