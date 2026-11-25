Il Comune di Bonorva ha ufficialmente chiesto a Trenitalia e all'assessorato regionale dei Traporti, di rivedere la decisione con la quale, dal prossimo 14 dicembre, verranno modificati gli orari dei treni in Sardegna. Il sindaco Massimo D’Agostino che rivendica il diritto allo studio, sottolinea che se il nuovo orario fosse adottato, molti studenti di Bonorva sarebbero enormemente penalizzati, sia per la corsa del mattino delle 07.11, per Macomer, sia per corsa del rientro delle ore 14.31, sempre da Macomer.

«Il nuovo orario, peraltro eventualmente applicato a metà anno scolastico», - sottolinea il primo cittadino- «rappresenterebbe quindi un grave disagio per i nostri studenti, con il reale rischio di compromettere sia l'andamento scolastico che lo stesso diritto allo studio, diritto invece costituzionalmente garantito».

Un appello a Trenitalia e alla Regione Sardegna che il sindaco spera venga accolto, insieme a quello dei tanti comuni e dei tanti pendolari coinvolti e che venga scongiurato l'applicazione del nuovo orario. «In alternativa - dice- difenderemo fino allo stremo il diritto allo studio dei nostri ragazzi e il diritto di esistere della nostra comunità».