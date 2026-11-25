Un nuovo spazio per ampliare la Comunità alloggio di San Vincenzo. Il Comune di Ploaghe ha disposto l’acquisizione di un fabbricato al piano terra situato in via Roma, proprio accanto alla struttura, per un importo di 8mila euro.

L'operazione, già deliberata dalla giunta comunale con il provvedimento del 25 maggio 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), è stata formalizzata con la determinazione del Servizio tecnico del 23 novembre, con la quale sono stati assunti l'impegno di spesa e la disposizione di liquidazione a favore della proprietaria, Margherita Puddu.

L'immobile consentirà di disporre di ulteriori spazi da destinare al progetto di ampliamento della Comunità alloggio di San Vincenzo. L'acquisizione rappresenta un passaggio funzionale al potenziamento della struttura e al miglioramento degli spazi a disposizione degli ospiti, attraverso l'integrazione dell'edificio adiacente.

(Unioneonline/En.Ne.)