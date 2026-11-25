Edilizia scolastica e impianti sportivi al centro della interrogazione consiliare, presentata dal capogruppo di Sardegna Vera, Carlo Cossu, esponente della minoranza nel Consiglio del Comune di Porto Torres, per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori e il termine previsto per la consegna alla città. Si tratta di interventi con fondi realizzati col Pnrr, tra cui figurano la nuova scuola di via Porrino, intitolata “Don Antonio Sanna”, il centro fitness nei pressi dello stadio comunale di Piazza Cagliari, dove si sono coclusi i lavori di rifacimento del manto erboso in ibrido ma non entrato ancora in funzione. «E’ opportuno che il Consiglio comunale e la cittadinanza siano informati in modo puntuale sullo stato di realizzazione delle opere e sul rispetto dei tempi e dei costi sostenuti», sottolinea Carlo Cossu. L’interrogazione comprende la richiesta scritta avanzata al sindaco Massimo Mulas e all’assessore competente. Pertanto si chiede quale sia, per ciascuna opera l’importo complessivo dell’intervento, il finanziamento Pnrr assegnato, possibili fonti di copertura e le somme già liquidate. L’esponente di Sardegna Vera intende conoscere anche eventuali ritardi nella realizzazione delle opere pubbliche e se l’amministrazione intende trasmettere alla commissione consiliare competente un quadro riepilogativo aggiornato, con cronoprogramma, l'avanzamento della spesa e le principali prossime tappe degli interventi.