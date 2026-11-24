Per secoli, nel cuore della Cattedrale di San Nicola, il canto ha scandito il trascorrere del tempo a Sassari. L'antico coro ligneo del Seicento, dove i canonici del Capitolo celebravano l'ufficio divino, spalanca per la prima volta le porte al pubblico giovedì 26 novembre alle 17.30 per l'ultimo appuntamento con “Alla scoperta dell'Opera”, il progetto dell'Ente de Carolis dedicato all'approfondimento dei titoli della stagione lirica.

Al centro dell'incontro sarà “Rigoletto” capolavoro di Giuseppe Verdi, in scena al Teatro Comunale di Sassari l'11 e il 13 dicembre, ultimo titolo del cartellone della stagione lirico sinfonica 2026. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con la Delegazione FAI di Sassari, offrirà al pubblico l'occasione di avvicinarsi al capolavoro verdiano e, contemporaneamente, di scoprire uno degli arredi monumentali più preziosi e meno conosciuti della Cattedrale.

A guidare l'incontro sarà il direttore artistico dell'Ente Alberto Gazale, che dialogherà con il presidente Antonello Mattone, il parroco della Cattedrale don Eugenio, i rappresentanti della Delegazione FAI e il direttore d'orchestra sassarese Leonardo Sini.

Il coro dei canonici della Cattedrale di San Nicola costituisce una testimonianza di particolare interesse dell'arte ebanistica sassarese del Seicento. Attribuito ad Ambrogio Ziquina, il monumentale arredo liturgico si sviluppa lungo l'intera estensione del capocroce e comprende 61 posti a sedere, distribuiti su due ordini, con 38 stalli superiori riservati ai canonici, 22 inferiori destinati ai beneficiati e il seggio centrale dell'arcivescovo. Ma a rendere ancora più interessante questo spazio è il suo rapporto con la luce. L'abside della Cattedrale è infatti orientata verso il sorgere del sole: una collocazione che accompagna idealmente la funzione originaria del coro, dove la preghiera cantata dai canonici seguiva il ritmo delle ore lungo l'intera giornata.