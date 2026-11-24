"Canta cun coro, ma... no mi tocchese" è l'iniziativa promossa dall'Associazione di Cultura e Spettacolo Coro Boghes Noas di Ossi con l'obiettivo di sensibilizzare e contrastare la violenza sulle donne attraverso i linguaggi universali della musica, del teatro e del confronto aperto. L'evento di apertura si è svolto questa mattina, nella cornice dell'Aula Magna del Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari, con una platea interamente dedicata al mondo scolastico.

La mattinata, coordinata da Filippo Careddu, si è confermata un'occasione preziosa di riflessione collettiva e analisi approfondita su un fenomeno di estrema attualità e drammatica rilevanza sociale. Creare spazi di dialogo strutturato all'interno delle aule significa infatti offrire alle giovani generazioni gli strumenti critici necessari per riconoscere i segnali del disagio, decostruire gli stereotipi di genere e coltivare l'empatia fin dall'adolescenza.

In questo scenario, il ruolo delle istituzioni scolastiche emerge come un presidio insostituibile di prevenzione e crescita civile, capace di fare rete con il territorio e di trasformare l'informazione in consapevolezza. A sottolineare la centralità dell'impegno educativo è stato proprio il rettore del Convitto Nazionale Canopoleno, Stefano Manca, che ha aperto i lavori rimarcando la responsabilità della scuola nel formare cittadini liberi e consapevoli: «La scuola non può limitarsi alla sola trasmissione dei saperi, ma ha il dovere morale e civile di essere in prima linea su temi così urgenti. Offrire ai nostri ragazzi momenti di confronto autentico su questi argomenti significa dotarli degli anticorpi culturali necessari per riconoscere e respingere ogni forma di prevaricazione, costruendo oggi la società rispettosa di domani».

Il dibattito è poi entrato nel vivo grazie agli interventi tecnici e alle testimonianze sul campo: per il Progetto Aurora — gestito dalla cooperativa Porta Aperta per conto del Plus Sassari — hanno portato il loro contributo la pedagogista e coordinatrice Emanuela Bussu e l'educatrice Valeria Matta, illustrando l'operato quotidiano dei centri antiviolenza e delle case rifugio. La mattinata è stata ulteriormente arricchita dalle analisi della vicepreside del Canopoleno Rita Spina, e dell'avvocato Laura Cassano, che hanno affrontato il tema da diverse prospettive, offrendo ai presenti un quadro chiaro degli aspetti psicologici, educativi e legali legati alla tutela delle vittime.