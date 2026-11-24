Arriva ad Alghero l’illuminazione pubblica in viale Tramontana, la strada che attraversa la cittadella sportiva di Maria Pia, collegando i campi da tennis e il campo di calcio “Pino Cuccureddu” fino all’incrocio con via dell’Ostro.

Ieri la consegna dei lavori alla presenza del sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto e degli assessori Francesco Marinaro e Enrico Daga. L’intervento, del valore di 125mila euro, è finanziato con risorse regionali stanziate attraverso la variazione di bilancio del 2024, su proposta del consigliere regionale Valdo Di Nolfo.

Prevista l’installazione di circa 25 punti luce a Led su pali alti sei metri, garantendo così la continuità dell’illuminazione pubblica tra via del Ponente e via dell’Ostro.

«I progetti e le opere che si susseguono in questo settore sono il segno della forte attenzione che stiamo riponendo al consolidamento della cittadella sportiva, ricreativa e del tempo libero», sottolinea il sindaco Cacciotto. L’intervento punta a migliorare la sicurezza e l’accessibilità degli impianti sportivi nelle ore serali, ma guarda anche al futuro assetto urbanistico del comparto di Maria Pia, interessato dai progetti di riqualificazione della fascia costiera verso Fertilia, lungo la direttrice di viale Primo Maggio fino al Palazzo dei Congressi.

«Investire nello sport non significa soltanto realizzare impianti, ma creare le condizioni per viverli pienamente, ogni giorno e a ogni ora», evidenzia l’assessore alle Infrastrutture sportive Enrico Daga. «Questo intervento - spiega il consigliere regionale Di Nolfo - nasce dall'ascolto delle famiglie e dei giovani atleti che quotidianamente frequentano gli impianti sportivi in condizioni di scarsa sicurezza. Da consigliere comunale avevo presentato e fatto approvare un ordine del giorno per l'illuminazione di questa strada; successivamente, da componente del Parlamento sardo, ho lavorato per reperire le risorse necessarie alla realizzazione dell'opera. Oggi, grazie alla collaborazione tra Regione e Comune, diamo una risposta concreta alle esigenze della comunità algherese e contribuiamo alla riqualificazione di un'area strategica per lo sport della nostra città».