Lettera aperta della Cisl Fp sull’emergenza sanità all’Aou di Sassari. I destinatari sono la presidente della Regione Sardegna, e assessora a interim della Sanità, Alessandra Todde ma anche i consiglieri regionali. Una missiva in cui si riportano diverse criticità. «L'ennesima segnalazione del personale della Medicina Interna Uomini conferma una situazione ormai insostenibile: 26 pazienti nelle stanze di degenza, 2 dell'Epatologia e altri 9 sistemati in barella nei corridoi, con appena 3 infermieri nel turno del mattino, 2 nel pomeriggio e 2 durante la notte», si riporta nella nota.

«Pazienti fragili, anziani, oncologici, talvolta sottoposti a trattamenti respiratori complessi - si aggiunge - assistiti in spazi inadeguati, senza sufficienti garanzie di riservatezza e, secondo l'ultima denuncia, persino privi di sistemi di chiamata e con una disponibilità insufficiente di coperte, cuscini e lenzuola». Le segnalazioni non sono nuove da parte del personale della Medicina Interna Uomini, basti pensare agli 11 pazienti in barella il 3 giugno, i 9 il 7 settembre, gli 8 il 15 settembre, ancora 8 il 4 ottobre, 9 l'11 ottobre e nuovamente 9 il 15 novembre. La crisi, sostiene la Cisl Fp, attanaglia anche altri reparti e strutture dell’area medica, tra cui Medicina Interna Donne, Clinica Medica, Patologia Medica e Geriatria, oltre a Cardiologia e Utic. Tutto questo in aggiunta al blocco della contrattazione, quella delle progressioni economiche (Dep), della produttività e degli altri istituti contrattuali.

Per il sindacato «la Regione non può restare a guardare» e la presidente Todde deve «assumere un'iniziativa straordinaria e immediata, coinvolgendo la Direzione dell'Aou, le altre aziende sanitarie interessate e le rappresentanze dei lavoratori». La Cisl Fp sollecita di nuovo una conferenza straordinaria sulla crisi dell'Aou di Sassari, si riporta nel comunicato, «occasione nella quale vogliamo e pretendiamo soluzioni concrete, impegni precisi e tempi certi di attuazione, non l'ennesima sequenza di annunci generici e rassicurazioni prive di risultati».

«Chiediamo altresì di conoscere quali risultati abbiano prodotto le disposizioni regionali adottate per la gestione del sovraffollamento ospedaliero e quali interventi siano stati concretamente attivati dall'Aou di Sassari», si precisa. Ribadendo infine «un intervento istituzionale che consenta di superare lo stallo della contrattazione integrativa e restituire ai lavoratori le opportunità di riconoscimento economico e professionale che attendono da troppo tempo».