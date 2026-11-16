Il Comune di Sennori con la sua comunità, sabato 21 novembre, renderà omaggio a un illustre concittadino con la cerimonia ufficiale di intitolazione della via di Circonvallazione a Giovanni Desini, già presidente della Provincia di Sassari, consigliere e assessore della Sardegna.

Un momento di profondo valore istituzionale e civile per ricordare una figura di alto profilo, punto di riferimento per il suo lungo servizio a favore del territorio e della comunità locale.

La cerimonia avrà inizio alle 10 con il raduno delle autorità e dei partecipanti presso l’incrocio tra la Circonvallazione e via Santa Vittoria; alle 10.30 il momento di intitolazione e a seguire gli interventi commemorativi delle autorità istituzionali e dei familiari: Nicola Sassu, sindaco di Sennori, Giuseppe Mascia, sindaco Metropolitano, Giuseppe Meloni vice presidente della Giunta della Regione Sardegna, Piero Comandini, Presidente del Consiglio della Regione Sardegna, Roberto Desini presidente del Consiglio Comunale.

A seguire si terranno la scopertura della targa viaria presso la nuova Circonvallazione “Giovanni Desini” e la benedizione a cura di Don Giuseppe Marras.