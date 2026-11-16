La Biblioteca Comunale di Sassari è uno dei 12 presìdi territoriali individuati a livello nazionale e l’unico in Sardegna per il progetto promosso dall’associazione italiana Biblioteche e finanziato per la seconda volta dal Centro per il libro e la lettura, nell’ambito del bando Leggimi 0-6 del Ministero della Cultura. Giovedì 19 novembre, alle 17, la biblioteca di piazza Tola ospiterà l’incontro esperenziale – laboratoriale “Lettura accessibile… perché? Dalla teoria alla pratica”.

L’iniziativa sarà un'occasione di presentazione, confronto e partecipazione per famiglie, bibliotecarie e bibliotecari, educatrici ed educatori, insegnanti, associazioni, servizi educativi, operatori culturali e sociali e tutte le persone interessate al tema della lettura nella prima infanzia.

Con il progetto TuttInLibro la biblioteca rafforza il proprio impegno nella promozione della lettura accessibile e inclusiva, fin dai primi anni di vita. Tutti i particolari e le prossime attività saranno presentati durante l’incontro di giovedì, realizzato in collaborazione con Il Colombre. Tra queste, la revisione e l’ampliamento della collezione di libri ad alta leggibilità, la costituzione di biblioteche itineranti, la formazione degli operatori e il rafforzamento delle reti locali. L’obiettivo è offrire a ogni bambina e a ogni bambino la possibilità di incontrare libri e storie senza barriere, riconoscendo nella lettura uno strumento fondamentale di crescita, partecipazione e inclusione.